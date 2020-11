2. Bundesliga: HSV schenkt Sieg beim FC Heidenheim her – und rutscht ab Nach drei sieglosen Spielen sollte für den HSV endlich wieder ein Dreier her. In Heidenheim war der Tabellenführer auch klar auf Kurs. Doch erst kam der...

t-online.de vor 17 Stunden - Sport





Lobbyarbeit in Brüssel: Hat Google den Bogen überspannt? Es ist Tech-Giganten wie Google ein Dorn im Auge: das von der EU geplante "Gesetz für digitale Dienstleistungen". Mit Lobbyarbeit versucht der Konzern, das...

tagesschau.de vor 22 Stunden - Top