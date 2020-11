Coronavirus weltweit: US-Experte Fauci warnt vor Zuspitzung der Pandemie im Dezember

Am Donnerstag haben die Menschen in den USA Thanksgiving gefeiert. Trotz der Corona-Pandemie. Der renommierte US-Virologe Anthony Fauci hat vor einem...

Thanksgiving als Superspreader: Fauci warnt vor Explosion der Corona-Fallzahlen Die Coronavirus-Pandemie wird in den USA in den kommenden zwei bis drei Wochen noch einmal deutlich an Fahrt gewinnen. Davon geht der US-Virologe Fauci aus. Er...

n-tv.de vor 9 Stunden - Welt