29.11.2020 ( vor 1 Tag )



Mick Schumacher hat am vorletzten Formel-2-Wochenende Mick Schumacher hat am vorletzten Formel-2-Wochenende Punkte im Titelkampf eingebüßt. Der Prema-Pilot bleibt aber im Sprintrennen cool und entgeht einem Crash . Schumacher könnte beim Saisonfinale in einen illustren Kreis aufsteigen. [weiter...] ...... 👓 Vollständige Meldung