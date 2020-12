Champions League: Istanbul Basaksehir - RB Leipzig 3:4

Der Sieg am Bosporus war ein hartes Stück Arbeit für die Rasenballer. Doch trotz der vielen Gegentore weiß ein Leipziger Abwehrspieler zu überzeugen....

Mit seinem ersten Treffer überhaupt für RB Leipzig hat Alexander Sörloth sein Team im Champions-League-Rennen gehalten. Der Norweger traf am Mittwoch in der...

Leipzig beginnt mit Poulsen: Istanbul mit Doppel-Spitze RB Leipzig setzt in der Champions League wieder auf Stürmer Yussuf Poulsen. Der zuletzt geschonte dänische Fußball-Nationalspieler stand am Mittwoch bei...

t-online.de vor 5 Stunden - Sport