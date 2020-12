06.12.2020 ( vor 2 Stunden )



Tausende Menschen haben am Samstag gegen ein umstrittenes Polizeigesetz protestiert. In Paris brannten Autos und Barrikaden, die Polizei nahm mindestens 22 Menschen fest. Tausende Menschen haben am Samstag gegen ein umstrittenes Polizeigesetz protestiert. In Paris brannten Autos und Barrikaden, die Polizei nahm mindestens 22 Menschen fest. 👓 Vollständige Meldung