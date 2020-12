08.12.2020 ( vor 1 Tag )



Heute läuft die Frist für US-Bundesstaaten ab, um die Wahlergebnisse zu beglaubigen. Alle Rechtsstreitigkeiten müssen am "Safe Harbor Day" beigelegt sein. Doch Präsident Trump erkennt seine Niederlage noch immer nicht an. Von Claudia Sarre.