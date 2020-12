08.12.2020 ( vor 1 Stunde )



Weitere 83 Hektar Wald will Tesla für seine Autofabrik in Grünheide bei Berlin roden. Nach einem Eilantrag zweier Umweltverbände erließ ein Gericht einen vorläufigen Rodungsstopp. Eine endgültige Entscheidung steht noch aus.