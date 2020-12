09.12.2020 ( vor 3 Stunden )

Verschärfter Corona-Kurs auch im Norden: Regierungschef Günther kündigt strengere Maßnahmen an und plädiert für einen harten Lockdown in Deutschland. Glühwein in der Öffentlichkeit wird tabu. Die Infektionszahlen sind auch in Schleswig-Holstein stark gestiegen.