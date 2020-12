Ministerin Nonnemacher nach Quarantäne wieder im Büro Brandenburgs Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) ist aus der Quarantäne zurück in ihrem Büro. Das teilte das Ministerium in Potsdam am Mittwoch...

t-online.de vor 2 Stunden - Politik Auch berichtet bei • ZEIT Online