09.12.2020 ( vor 3 Stunden )



Am Tag neuer Höchststände in der Corona- Am Tag neuer Höchststände in der Corona- Krise wird die Kanzlerin im Bundestag ungeduldig und eindringlich. Über einen Auftritt, den man so von Angela Merkel noch nicht gesehen hat. 👓 Vollständige Meldung