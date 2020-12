10.12.2020 ( vor 2 Stunden )



kündigte überraschend ihr zweites Album in diesem Jahr an: „Evermore“ kommt in Deutschland am Freitag um 6 Uhr heraus. Taylor Swift kündigte überraschend ihr zweites Album in diesem Jahr an: „Evermore“ kommt in Deutschland am Freitag um 6 Uhr heraus. 👓 Vollständige Meldung