12.12.2020 ( vor 10 Stunden )



Deal oder No Deal: Das soll sich morgen entscheiden. Doch die Zweifel an einem Übereinkommen wachsen. Großbritannien kündigte an, im Fall eines Scheiterns künftig notfalls mit der Royal Navy gegen EU-Fischkutter vorzugehen. Deal oder No Deal: Das soll sich morgen entscheiden. Doch die Zweifel an einem Übereinkommen wachsen. Großbritannien kündigte an, im Fall eines Scheiterns künftig notfalls mit der Royal Navy gegen EU-Fischkutter vorzugehen. 👓 Vollständige Meldung