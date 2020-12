Bitcoin verteidigt 19.000 US-Dollar – BTC immer noch unterbewertet?

15.12.2020 ( vor 1 Tag )



Bitcoin kann die jüngst zurückeroberte Marke bei 19.000 US-Dollar halten, während der Sektor der Decentralized Finance (DeFi) von diversen Coinbase-Listings profitiert. Unterdessen stemmt sich XRP gegen den Südwärtstrend, der nach dem Air Drop von Flare eingesetzt hat. Das Marktupdate. Nachdem Bitcoin am gestrigen 14. Dezember die 19.000er Marke zurückerobert hat, übernahmen die Bullen zwischenzeitlich das Ruder. In der Nacht zum 15. Dezember trieben sie die Krypto-Leitwährung kurzfristig auf über 19.500 US-Dollar. Allerdings konnten sie den Widerstand bei 19.485 US-Dollar nicht nachhaltig überwinden. Es folgte ein blitzartiger Abverkauf, bei dem die 19.000 US-Dollar jedoch als...