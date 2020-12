Siegfried K. RT @SWRAktuellBW: Der weltweit bekannte und geschätzte Chorleiter Gotthilf Fischer ist tot. Er starb am Freitag im Alter von 92 Jahren in S… vor 2 Minuten Dtv Spezial Chorleiter Gotthilf Fischer ist tot https://t.co/UtOAYEbiZb vor 4 Minuten Cora Buhlert Chorleiter Gotthilf Fischer (✝92) ist tot https://t.co/Wc5d21EcaY via @tonline vor 4 Minuten RTF.3 Neckar-Alb Musik: Chorleiter Gotthilf Fischer gestorben https://t.co/pmuLbCSIcD vor 5 Minuten RTF.1 Neckar-Alb Musik: Chorleiter Gotthilf Fischer gestorben https://t.co/TqgbnInuMX vor 5 Minuten Franz W.Winterberg RT @TAOnline: Abschied: Gotthilf Fischer - der König der Chöre ist tot https://t.co/FSCWHiWhRS vor 6 Minuten