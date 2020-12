20.12.2020 ( vor 3 Stunden )



Bayerns Ministerpräsident Söder will Heimbewohner besser vor Bayerns Ministerpräsident Söder will Heimbewohner besser vor Corona schützen. Von Montag an soll deswegen eine "Spezialeinheit" bei Virus -Ausbrüchen in Pflegeheimen die Gegenmaßnahmen überwachen. Patientenschützer und Opposition sind skeptisch. 👓 Vollständige Meldung