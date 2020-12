Hier gibt es berechtige Hoffnung auf Schnee an Weihnachten Mehrere Regionen in Deutschland dürfen auf Weiße Weihnachten hoffen. Während das Wetter vor den Feiertagen noch mild bleibt, sind die Chancen Ende der Woche...

Welt Online vor 2 Tagen - Vermischtes Auch berichtet bei • t-online.de



Schnee zu Weihnachten: So stehen die Chancen Spätestens wenn die ersten Lebkuchen in den Supermärkten landen, stellen sich viele die Frage, ob es endlich wieder "Weiße Weihnachten" geben wird. Wie gut in...

CHIP Online vor 2 Tagen - Computer