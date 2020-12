21.12.2020 ( vor 11 Stunden )



Einmal in 60 Jahren kommen sie sich sehr nah: Saturn und Einmal in 60 Jahren kommen sie sich sehr nah: Saturn und Jupiter scheinen fast zu einem Stern zu verschmelzen. In diesen Tagen ist es so weit. Heike Westram über ein besonderes Ereignis am Abendhimmel. 👓 Vollständige Meldung