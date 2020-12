Antonio Saidiani RT @derspiegel: Die in Großbritannien entdeckte Variante des Coronavirus ist laut Christian Drosten vorerst kein Grund, in Panik zu verfall… vor 4 Sekunden Dr. Hans-Peter Volkmann Das scheint plausibel: "Die in Großbritannien entdeckte Variante des Coronavirus ist laut Christian Drosten vorerst… https://t.co/vXMQz4w7P2 vor 13 Sekunden DER SPIEGEL Die in Großbritannien entdeckte Variante des Coronavirus ist laut Christian Drosten vorerst kein Grund, in Panik zu… https://t.co/vuM8s3B6Th vor 26 Sekunden Lilith Maryjoy Neue Corona-Variante: Drosten zeigt sich "nicht sehr besorgt" - https://t.co/1XiqaI5FVp https://t.co/y9cXn8CngL via @GoogleNews vor 34 Sekunden Der Vorsitzende Sachischdoch. Virologe Drosten: Mutierte Corona-Variante vermutlich schon in Deutschland https://t.co/6VWahqeguJ via @derspiegel vor 1 Minute Cogito ergo sum Neue Corona-Variante: Drosten zeigt sich "nicht sehr besorgt" https://t.co/IYmlhUY1d3 vor 1 Minute