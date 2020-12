„It must have been love“-Interpreten - Pelle Alsing ist tot: Roxette-Drummer stirbt ein Jahr nach Kollegin Marie Fredriksson Erst im vergangenen Jahr war Roxette-Sängerin Marie Fredriksson an den Folgen ihrer Krebserkrankung gestorben. Nun trauern die Fans um ihren Kollegen, Drummer...

Focus Online vor 3 Stunden - Kultur