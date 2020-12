26.12.2020 ( vor 18 Stunden )



Eigentlich sollte es erst morgen losgehen: Doch in einem Altenheim in Sachsen-Anhalt wurde bereits die erste Bewohnerin gegen das Coronavirus geimpft. Eine 101-Jährige bekam als erste den Wirkstoff.