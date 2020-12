28.12.2020 ( vor 3 Stunden )



"Viele warten solidarisch, damit einige als Erste geimpft werden können", sagt der Gesundheitsminister. Die Noch-Nicht-Geimpften erwarteten umgekehrt, dass sich die Geimpften solidarisch gedulden. Inzwischen sind in Deutschland mehr als 30 000 Menschen am oder mit dem Coronavirus gestorben. "Viele warten solidarisch, damit einige als Erste geimpft werden können", sagt der Gesundheitsminister. Die Noch-Nicht-Geimpften erwarteten umgekehrt, dass sich die Geimpften solidarisch gedulden. Inzwischen sind in Deutschland mehr als 30 000 Menschen am oder mit dem Coronavirus gestorben. 👓 Vollständige Meldung