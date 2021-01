29.12.2020 ( vor 5 Tagen )



Erneut hat die Regierung in Bangladesch rund 1800 Rohingya- Erneut hat die Regierung in Bangladesch rund 1800 Rohingya- Flüchtlinge in ein Lager auf eine abgelegene überschwemmungsgefährdete Insel gebracht. Menschenrechtler verurteilen das umstrittene Umsiedlungsprogramm scharf. 👓 Vollständige Meldung