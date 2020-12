30.12.2020 ( vor 3 Stunden )



30 Jahre verbrachte Jonathan Pollard hinter Gittern in den USA, weil er für Israel spionierte. Die Affäre belastete das Verhältnis beider Länder schwer. Nun ist Pollard in Israel gelandet - womöglich als Abschiedsgeschenk Trumps. 👓 Vollständige Meldung