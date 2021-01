01.01.2021 ( vor 11 Stunden )



Die neue CO2-Steuer wird sich in diesem Jahr auf die Heizkosten auswirken. Die SPD will die Vermieter an den Kosten beteiligen. Die neue CO2-Steuer wird sich in diesem Jahr auf die Heizkosten auswirken. Die SPD will die Vermieter an den Kosten beteiligen. 👓 Vollständige Meldung