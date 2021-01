Quelle: DPA - vor 5 Stunden



Britisches Gericht lehnt US-Auslieferungsantrag für Assange 01:11 London, 04.01.21: Ein Gericht in London hat den US-Auslieferungsantrag für Wikileaks-Gründer Julian Assange am Montag abgelehnt. Dem 49-Jährigen hätten in Amerika im Fall einer Verurteilung bis zu 175 Jahre Haft gedroht. Die Richterin begründete ihre Entscheidung mit dem psychischen...