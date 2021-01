Julian Assange: Gericht in London entscheidet über Schicksal des Wikileaks-Gründer

04.01.2021 ( vor 2 Tagen )



Heute urteilt ein Gericht in Heute urteilt ein Gericht in London über die Auslieferung von Whistleblower Julian Assange . Er könnte an die USA überstellt werden. In London wird über die Auslieferung von Julian Assange an die USA entschieden.Die US-Justiz wirft Julian Assange vor, geheimes Material von Militäreinsätzen gestohlen und veröffentlicht zu haben.Julian Assange drohen in den USA bis zu 175 Jahre Haft. London – Am Montag (4.1.2020) entscheidet ein Londoner Gericht im Fall Julian Assange über seine mögliche Auslieferung in die USA. Zusammen mit Chelsea Manning soll der gebürtige Australier, der in einem britischen Hochsicherheitsgefängnis sitzt, geheimes Material von... 👓 Vollständige Meldung