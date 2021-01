Kamil Stoch hat sich am Mittwoch zum dritten Mal die Gesamtwertung der Vierschanzentournee gesichert. Der Pole gewann nach Innsbruck auch den Abschlussbewerb in...

Kamil Stoch hat es geschafft: Der polnische Skispringer hat zum dritten Mal die Vierschanzentournee gewonnen. Dabei waren die Umstände in diesem Jahr sehr...

Eisenbichler im ersten Durchgang raus - Stoch auf Titelkurs Skispringer Markus Eisenbichler hat den letzten Wettbewerb bei der Vierschanzentournee komplett verpatzt und nicht einmal den zweiten Durchgang erreicht.

Augsburger Allgemeine vor 15 Stunden - Sport Auch berichtet bei • abendblatt.de