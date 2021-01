Quelle: Ippen Digital GmbH & Co. KG - vor 1 Woche



Bald Herdenimmunität? Gesundheitsminister Spahn nennt möglichen Zeitpunkt 00:42 Am 27. Dezember starteten die Impfzentren bundesweit ihren Betrieb. Wann sind in Deutschland genügend Personen gegen das Coronavirus geimpft?