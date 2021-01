Sebastian Hofstetter 👍 @pepper77 Durchaus gute Ansätze und bedenkenswerte Punkte. Schafft den Doktortitel ab! https://t.co/Fqj6BfQASm via @zeitcampus vor 2 Stunden Miriam Lesenswerter Aufschlag zum Thema 👉🏽 Schafft den Doktortitel ab! https://t.co/hdpAF4Kysk via @zeitcampus vor 9 Stunden Farbtupferin Schafft den Doktortitel ab! https://t.co/0nmNoN9v9F via @zeitcampus vor 13 Stunden Axel-Wolfgang Kahl RT @WZB_Berlin: Der moderne Wissenschaftsbetrieb könnte sehr gut, wenn nicht sogar besser ohne #Doktortitel funktionieren, meint WZB-Direkt… vor 1 Tag Bernd Kramer RT @WZB_Berlin: Der moderne Wissenschaftsbetrieb könnte sehr gut, wenn nicht sogar besser ohne #Doktortitel funktionieren, meint WZB-Direkt… vor 1 Tag Burkhard Ewert RT @WZB_Berlin: Der moderne Wissenschaftsbetrieb könnte sehr gut, wenn nicht sogar besser ohne #Doktortitel funktionieren, meint WZB-Direkt… vor 2 Tagen