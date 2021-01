09.01.2021 ( vor 11 Stunden )



Dank eines in der zweiten Dank eines in der zweiten Halbzeit überragenden Erling Haaland gewinnt der BVB 3:1 in Leipzig. Mit dem Sieg gegen den direkten Konkurrenten bleibt die Borussia im Titelkampf. 👓 Vollständige Meldung