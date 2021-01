Quelle: DPA - vor 12 Stunden



Pence lehnt Absetzung Trumps per Verfassungszusatz ab 00:56 Washington, 13.01.21: Der amtierende US-Vizepräsident Mike Pence hat eine sofortige Absetzung des Präsidenten Donald Trump über einen Zusatzartikel der Verfassung offiziell abgelehnt. In einem am Dienstag veröffentlichten Schreiben an die demokratische Vorsitzende des Repräsentantenhauses,...