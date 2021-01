Quelle: Wirtschaft - Freshclip GmbH - vor 22 Stunden



Nach Stürmung des Kapitols: Airbnb storniert Buchungen 01:03 Vor einer Woche wurde das Kapitol in Washington, D.C. von extremen Trump-Unterstützern gestürmt. Jetzt reagiert auch Airbnb, da gewaltsame Proteste bei der Amtseinführung von Joe Biden erwartet werden. So wurden nun Buchungen in der US-Hauptstadt storniert.