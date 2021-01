In öffentlichen Firmen : Kommission plädiert für Frauenquote in Topetagen Aufsichtsgremien sollen Wirtschaftsprüfern stärker auf die Finger schauen, zudem soll der Anteil von Managerinnen in der Führungsetage steigen: Experten haben...

stern.de vor 4 Stunden - Politik Auch berichtet bei • Berliner Morgenpost