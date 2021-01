Quelle: DPA - vor 5 Stunden



Trump- Abschiedsrede: «Beten» für Erfolg der Biden-Regierung 01:36 O-Ton Donald Trump «This week, we inaugurate a new administration and pray for its success in keeping America safe and prosperous. We extend our best wishes, and we also want them to have luck·a very important word.» Einen Tag vor dem Ende seiner Amtszeit hat US-Präsident Donald Trump in einer...