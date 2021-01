Quelle: Spot on News STUDIO - vor 1 Woche



Angela Merkel sieht Trumps Twitter-Sperre als "problematisch" an 02:28 Angela Merkel sieht Donald Trumps dauerhafte Sperre bei Twitter als "problematisch" an. In das Grundrecht auf Meinungsfreiheit dürften nur Gesetze eingreifen.