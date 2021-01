Quelle: Euronews German - vor 3 Tagen



Mutanten-Alarm: Stopp aller Flüge anvisiert - Euronews am Abend am 26.01. 28:17 Im Innenministerium in Berlin wird beraten, wie der Flugverkehr auf "nahezu Null" reduziert werden kann - im Kampf gegen die Coronavirus-Mutationen. Das und mehr in Euronews am Abend.