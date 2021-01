In Supermärkten, Bussen und Bahnen sind ab diesem Montag medizinische Masken Pflicht. Homeoffice soll ausgeweitet werden.

Die Amtseinführung von Joe Biden wird eine Zeitenwende in der globalen Klimapolitik einläuten. Nach vier Jahren Donald Trump könnten die USA nun wieder...

Bund und Länder hatten sich in dieser Woche auf verschärfte Corona-Maßnahmen verständigt. Dies betrifft etwa eine verschärfte Maskenpflicht im Nahverkehr...

In welchen Bundesländern schon jetzt strikte Ausgangssperren gelten Kanzlerin Merkel und die Länderchefs beraten am Dienstag über Verschärfungen der Corona-Regeln. Ein Thema: Ausgangssperren. Unsere Übersicht zeigt, wo diese...

