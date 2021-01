Gnutiez https://t.co/yBWmyRBjJy focusonline hat eine Headline geändert. Premier League - FC Chelsea trennt sich von Train… https://t.co/VWKibknb94 vor 12 Minuten GA-Sport Premier League: Tuchel zu Chelsea? - Chelsea trennt sich von Trainer Lampard. https://t.co/H2ekWDOAoY vor 43 Minuten KURIER SPORT Die Klub-Ikone, die 2019 übernommen hatte, stand nach fünf Niederlagen in den letzten acht Spielen schwer in der Kr… https://t.co/QpQiYjGxqM vor 52 Minuten WAZ #FCLiverpool gegen #ChelseaFC - Jürgen #Klopp gegen Thomas #Tuchel: In der englischen Premier League deutet sich ei… https://t.co/ZGSIEVuLfL vor 1 Stunde Sportschau Sportnews Premier League: Thomas Tuchel soll Frank Lampard beim FC Chelsea ersetzen https://t.co/q5rSvao2P5 https://t.co/woxGD3oJq7 vor 1 Stunde