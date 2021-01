27.01.2021 ( vor 2 Tagen )



An diesem Mittwoch treten die neuen An diesem Mittwoch treten die neuen Homeoffice -Vorgaben des Bundesarbeitsministeriums in Kraft. In der Pandemie sollen sie den Druck auf Arbeitgeber erhöhen, Beschäftigten, wo das möglich ist, Heimarbeit anzubieten. 👓 Vollständige Meldung