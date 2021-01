25.01.2021 ( vor 4 Tagen )



Hollywood-Star Keira Knightley hat eine neue Regel, was Sexszenen anbelangt: Sie will sich in Zukunft nur noch ausziehen, wenn eine Frau hinter der Kamera steht. Ihr Entschluss hat mehrere Gründe. Keira Knightleys Einstellung zu Sexszenen hat sich im Laufe ihre Karriere verändert. Das schilderte die Schauspielerin kürzlich in einem Podcast -... Hollywood-Star Keira Knightley hat eine neue Regel, was Sexszenen anbelangt: Sie will sich in Zukunft nur noch ausziehen, wenn eine Frau hinter der Kamera steht. Ihr Entschluss hat mehrere Gründe. Keira Knightleys Einstellung zu Sexszenen hat sich im Laufe ihre Karriere verändert. Das schilderte die Schauspielerin kürzlich in einem Podcast -... 👓 Vollständige Meldung