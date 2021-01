Christa RT @ChristaA2000: Nett, dass man den Scheiss aus den deutschen Medien erfahren muss! Gehts euch nicht gut???? @sebastiankurz @rudi_anschobe… vor 1 Tag Christa Nett, dass man den Scheiss aus den deutschen Medien erfahren muss! Gehts euch nicht gut???? @sebastiankurz… https://t.co/kopuacZZ95 vor 1 Tag tz RT @merkur_de: Corona in #Österreich: Kurz will „alles öffnen, was geht“ - geplante Verschärfung wird wohl #Deutschland betreffen #COVID1… vor 1 Tag Merkur.de Corona in #Österreich: Kurz will „alles öffnen, was geht“ - geplante Verschärfung wird wohl #Deutschland betreffen… https://t.co/KyE3bdIe4b vor 1 Tag René Wenk Corona-Pandemie verstärkt Suchtgefahr bei Kindern Experten sehen die Gefahr, dass die Internetsucht bei Kindern dur… https://t.co/AJusZKfNOM vor 1 Tag Merkur.de #Österreich will wegen #Corona offenbar Einreiseregeln für #Pendler verschärfen: https://t.co/PKuh3UbRsO vor 1 Tag