Militärputsch in Myanmar: Aung San Suu Kyi ruft zu Protesten auf

Bodo! 🌏 #Militärputsch in #Myanmar! Armee kündigt 1 Jahr Ausnahmezustand an. Festgenommene Regierungschefin Aung San… https://t.co/JHxjvLUcc4 vor 1 Minute Flowerpowerhippie RT @20min: Bevölkerung soll sich «voll und ganz widersetzen»: Nach Militärputsch in Myanmar ruft Aung San Suu Kyi zu Gegenwehr auf. https:/… vor 2 Stunden Alberto José Viloria Soto RT @20min: Bevölkerung soll sich «voll und ganz widersetzen»: Nach Militärputsch in Myanmar ruft Aung San Suu Kyi zu Gegenwehr auf. https:/… vor 2 Stunden 20 Minuten Bevölkerung soll sich «voll und ganz widersetzen»: Nach Militärputsch in Myanmar ruft Aung San Suu Kyi zu Gegenwehr… https://t.co/IghaAvQT1F vor 2 Stunden Wespenmilch2 RT @wespenmilch2: MILITÄRPUTSCH IN BURMA AUSNAHMEZUSTAND ausgerufen--REGIERUNG FESTGESETZT --- https://t.co/iirztGSD24 vor 3 Stunden Wespenmilch2 MILITÄRPUTSCH IN BURMA AUSNAHMEZUSTAND ausgerufen--REGIERUNG FESTGESETZT --- https://t.co/iirztGSD24 vor 3 Stunden