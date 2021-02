News Deutschland Unternehmen: Siemens Energy will Tausende Arbeitsplätze abbauen: Weltweit sollen 7800 Stellen gestrichen werden -.. https://t.co/Yd3ROnwNG2 vor 1 Minute m22com Sieg für Berlin-Spandau? Arbeitsplätze-Abbau JA Zentrale SIEMENS Energy aber am RohrDamm in Berlin statt im Bayri… https://t.co/AUUklOsWyF vor 2 Stunden Jobnet.AG Wirtschaft - Siemens Energy will 7.800 Stellen abbauen Das Unternehmen Siemens Energy will in den kommenden Jahre… https://t.co/EBAPqsL2kD vor 2 Stunden 👽 [Unternehmerdchaft: Ausgliedern - dicht machen] Wirtschaft - Siemens Energy will 7.800 Stellen abbauen Das Unter… https://t.co/A3vHJUkifB vor 3 Stunden Megatwingo Mega RT @Marzischewski: Siemens Energy schreibt wieder schwarze Zahlen – will aber trotzdem Tausende Stel - https://t.co/zQDeiV90hJ vor 3 Stunden Stefan Marzischewski Siemens Energy schreibt wieder schwarze Zahlen – will aber trotzdem Tausende Stel - https://t.co/zQDeiV90hJ vor 3 Stunden