Von der EZB in den Palazzo Chigi? Mario Draghi soll Expertenregierung in Italien leiten 01:22 Von der EZB in den Palazzo Chigi? Mario Draghi könnte demnächst eine Expertenregierung in Italien leiten. Präsident Mattarella will sich heute mit Draghi darüber unterhalten. Unklar ist aber, ob die notwendigen Mehrheiten im Parlament zusammenkommen.