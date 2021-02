05.02.2021 ( vor 5 Stunden )



Zum Ende einer starken Börsenwoche halten sich Anleger in Deutschland vor neuen US-Arbeitsmarktdaten eher zurück. Trotz neuer, wenngleich knapper Rekorde an... Zum Ende einer starken Börsenwoche halten sich Anleger in Deutschland vor neuen US-Arbeitsmarktdaten eher zurück. Trotz neuer, wenngleich knapper Rekorde an... 👓 Vollständige Meldung