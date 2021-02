05.02.2021 ( vor 3 Stunden )



Der Film "Sound of Music" machte ihn in den 1960er-Jahren berühmt, 2012 erhielt er einen Oscar für das Drama "Beginners": Nun ist der kanadische Der Film "Sound of Music" machte ihn in den 1960er-Jahren berühmt, 2012 erhielt er einen Oscar für das Drama "Beginners": Nun ist der kanadische Schauspieler Christopher Plummer im Alter von 91 Jahren gestorben. 👓 Vollständige Meldung