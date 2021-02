Sputnik V: Corona-Impfstoff aus Russland könnte einen entscheidenden Vorteil haben

03.02.2021 ( vor 3 Tagen )

Die EU zieht eine Zulassung des Sputnik V -Impfstoffs in Erwägung. Währenddessen wird in Russland bereits das zweite Vakzin „EpiVacCorona“ produziert. Die EU denkt darüber nach, in der Corona -Krise den Impfstoff Sputnik V aus Russland zuzulassen.Über den Impfstoff ist wenig bekannt: Er könnte Vorteile und Nachteile mit sich bringen.Auch zu Impfstoffen aus China fehlen öffentliche Daten. Moskau - Als Wladimir Putin im August 2020 verkündete, dass Russland den weltweit ersten Corona-Impfstoff zugelassen habe, waren die internationale Kritik und das Misstrauen groß. Konnten die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler des staatlichen Gamaleya-Instituts in einem...