Vom verschneiten Berlin ins warme Doha - und mit an Bord drei Punkte. Die Bayern sind bereit für den nächsten Titel. Doch erst warten die Münchner über sieben Stunden auf den Abflug, dann muss die Crew getauscht werden. Am Samstagnachmittag sind sie endlich angekommen.