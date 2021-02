07.02.2021 ( vor 2 Stunden )



Erstmals in der langen Geschichte des Vatikans bekommt wird eine Frau Untersekretär in der katholischen Bischofssynode. Papst Franziskus ernannte die Erstmals in der langen Geschichte des Vatikans bekommt wird eine Frau Untersekretär in der katholischen Bischofssynode. Papst Franziskus ernannte die franz ösische Theologin Nathalie Becquart in das Amt. Kirchliche Medien sprechen von einer Stärkung der Frauen in der Kirche. 👓 Vollständige Meldung