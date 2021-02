Eintracht Frankfurt hält weiter Kurs auf die Champions League und bleibt 2021 als einziges Team in der deutschen Bundesliga ungeschlagen. Die Mannschaft von Adi...

Eintracht Frankfurt bleibt auch im neunten Spiel in Folge ungeschlagen. Die Hütter-Elf ließ der TSG Hoffenheim in deren heimischer Arena keine Chance. Mann des...